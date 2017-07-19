«Суонси» сделал предложение «Манчестер Сити» о трансфере Бони

«Суонси Сити» включился в борьбу за нападающего «Манчестер Сити» Вильфрида Бони, сообщает Footmercato. Валлийский клуб уже сделал предложение «горожанам» по поводу перехода 28-летнего футболиста. Конкурентами «Суонси» в борьбе за Бони являются «Вест Бромвич», «Марсель», «Лилль», «Бешикташ» и «Фенербахче».
Ивуариец уже выступал за «лебедей» с 2013 по 2015 год, после чего и перешёл в «Ман Сити» за £ 28 млн. С тех пор он провёл за «горожан» 36 матчей в АПЛ и забил 6 голов. Прошлый сезон Бони провёл на правах аренды в «Сток Сити», за который сыграл 10 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола.
Бони: я просто хочу показать «Манчестер Сити», что способен на большее