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«Вест Хэм» готов заплатить «Байеру» £ 13 млн за Хавьера Эрнандеса

19 июля 2017, среда. 04:05. Футбол

«Вест Хэм Юнайтед» близок к приобретению нападающего «Байера» Хавьера Эрнандеса, утверждает Sky Sports. «Молотобойцы» рассчитывают завершить сделку уже на этой неделе, выплатив леверкузенцам £ 13 млн, которые прописаны в контракте 29-летнего мексиканского футболиста, ранее выступавшего за «Манчестер Юнайтед», в качестве отступных.

Контракт Эрнандеса с «Байером» истекает летом 2018 года. В составе леверкузенского клуба нападающий провёл 76 матчей и забил 39 голов. За «МЮ» Эрнандес забил 59 мячей в 158 матчах.

«Вест Хэм» намерен приобрести Хавьера Эрнандеса
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Байер Вест Хэм Юнайтед Хавьер Эрнандес Трансферы
Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
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