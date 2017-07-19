«Вест Хэм» готов заплатить «Байеру» £ 13 млн за Хавьера Эрнандеса

«Вест Хэм Юнайтед» близок к приобретению нападающего «Байера» Хавьера Эрнандеса, утверждает Sky Sports. «Молотобойцы» рассчитывают завершить сделку уже на этой неделе, выплатив леверкузенцам £ 13 млн, которые прописаны в контракте 29-летнего мексиканского футболиста, ранее выступавшего за «Манчестер Юнайтед», в качестве отступных.
Контракт Эрнандеса с «Байером» истекает летом 2018 года. В составе леверкузенского клуба нападающий провёл 76 матчей и забил 39 голов. За «МЮ» Эрнандес забил 59 мячей в 158 матчах.
«Вест Хэм» намерен приобрести Хавьера Эрнандеса