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Райола может стать агентом Верратти

19 июля 2017, среда. 04:30. Футбол

Новым агентом полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти может стать Мино Райола, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia. 24-летний итальянец остался недоволен словами своего нынешнего представителя Донато Ди Кампли, который заявил, что «ПСЖ» хочет насильно удержать Верратти. Марко пришлось публично извиниться за это высказывание Ди Кампли, после чего он задумался о смене агента.

Клиентами Райолы являются многие ведущие футболисты мира, в частности, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли и Джанлуиджи Доннарумма.

«Барселона» предложила за Верратти € 65 млн и Ракитича
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ Марко Верратти Мино Райола
Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
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