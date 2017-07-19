Наставник БАТЭ: если бы не прошли «Алашкерт», я бы себе этого не простил

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над армянским «Алашкертом» (3:1) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счётом 1:1, после чего болельщики БАТЭ потребовали отправить специалиста в отставку.
«Сложно сказать, спасла ли эта победа меня от увольнения. У клуба есть руководство, которое решает. Я человек подневольный, у меня контракт. Но, наверное, если бы не прошли, нам бы в Беларуси этого никто не простил. И главное — я бы себе тоже не простил.
Очень верим в наших ребят. Знаем, что они могут играть ещё лучше. Для них сегодняшний уровень — не предел", — приводит слова Ермаковича официальный сайт БАТЭ.
Белорусский клуб вышел в третий раунд квалификации, где встретится с пражской «Славией».