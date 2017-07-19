Источник: «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с окружением Верратти

«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Барселоне» в борьбе за полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает TMW. Шеф-скаут манкунианцев уже провёл переговоры с окружением 24-летнего итальянца.
Ранее сообщалось, что новым агентом Верратти может стать Мино Райола, который поспособствовал переходу в «МЮ» полузащитника Поля Погба год назад и нападающего Ромелу Лукаку этим летом. В свою очередь, «Барселона» предложила «ПСЖ» за Верратти € 65 млн и хавбека Ивана Ракитича.
В минувшем сезоне итальянец провёл 28 матчей в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.