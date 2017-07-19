Аньелли: «Ювентус» хочет выиграть седьмое и даже восьмое скудетто подряд

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что целью его клуба является победа в каждом турнире. Туринцы выиграли шесть скудетто подряд и дважды за последние три года играли в финале Лиги чемпионов.
«Ювентус» живёт лишь для того, чтобы побеждать. Это не высокомерие, это амбиции. Наши конкуренты ставят перед собой такие же цели. Скромность и самоотверженность — краеугольные камни истории «Юве». Теперь мы хотим выиграть седьмое и даже восьмое скудетто подряд», — приводит слова Аньелли Football Italia.
Аньелли: в следующем сезоне «Ювентус» станет ещё сильнее