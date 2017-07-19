Марсьяль дал согласие на переход в «Интер»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль согласился перейти в миланский «Интер» на правах аренды, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Теперь руководству нерадзурри предстоит уговорить манкунианцев отпустить 21-летнего француза.
Ранее сообщалось, что «Интер» может отпустить в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Ивана Перишича, если в обратном направлении отправится Марсьяль. Контракт форварда с «МЮ» истекает в июне 2019 года.
В минувшем сезоне Марсьяль провёл в АПЛ 25 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.