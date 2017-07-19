Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Марсьяль дал согласие на переход в «Интер»

19 июля 2017, среда. 06:52. Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль согласился перейти в миланский «Интер» на правах аренды, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Теперь руководству нерадзурри предстоит уговорить манкунианцев отпустить 21-летнего француза.

Ранее сообщалось, что «Интер» может отпустить в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Ивана Перишича, если в обратном направлении отправится Марсьяль. Контракт форварда с «МЮ» истекает в июне 2019 года.

В минувшем сезоне Марсьяль провёл в АПЛ 25 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Источник: Сайт журналиста Ди Марцио Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Интер Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
08:04 Мельгарехо: «Спартак» выдал огненное начало в матче с «Динамо»
08:00 Д. Комбаров: все сильно расстроились, ничья с «Динамо» равносильна поражению
07:53 Дуглас Коста объяснил один из главных мотивов перехода в «Ювентус»
07:51 Кейлор Навас: не хочу видеть Морату в качестве соперника
07:45 «Милан» готов заплатить «Реалу» за Морату € 85 млн
07:15 Marca: Гвардиола убедил Данило перейти в «Манчестер Сити»
07:04 «Милан» заинтересовался 20-летним форвардом «Флуминенсе» Ришарлисоном
06:52 Марсьяль дал согласие на переход в «Интер»
06:14 Аньелли: «Ювентус» хочет выиграть седьмое и даже восьмое скудетто подряд
06:09 Источник: «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с окружением Верратти
05:57 Наставник БАТЭ: если бы не прошли «Алашкерт», я бы себе этого не простил
05:37 «Интер» намерен объявить о переходе Весино из «Фиорентины» 19 июля
04:30 Райола может стать агентом Верратти
04:05 «Вест Хэм» готов заплатить «Байеру» £ 13 млн за Хавьера Эрнандеса
03:45 «Суонси» сделал предложение «Манчестер Сити» о трансфере Бони
03:15 Неймар: я счастлив в «Барселоне»
03:05 Фанаты «Локомотива» вручили М. Фернандешу приз «Лучшему игроку сезона»
02:51 Защитник «Эстудиантеса» Фойт, которым интересуется «Зенит», может уйти в «ПСЖ»
02:38 «ПСЖ» не готов платить за Неймара € 222 млн и ведёт переговоры о снижении суммы
02:32 Хенриксен: настало время показать Слуцкому, что я способен играть в каждом матче
02:06 Венгер установил рекорд АПЛ по времени пребывания на посту главного тренера
01:48 «Халл Сити» объявил о подписании контракта по схеме «2+1» с Ф. Кэмпбеллом
01:40 О. Иванов: Роналдиньо примерял форму «Ахмата», но по зубам не прошёл
01:40 Фернандо: матч за Суперкубок сказался на игроках «Спартака» в игре с «Динамо»
01:21 Зобнин: болельщики «Динамо» оскорбляли меня и полезли за мной в ложу
01:21 Обляков: «Спартаку» не будет легко с «Уфой», постараемся выиграть
01:02 Слуцкий: «Халл» показал характер во втором тайме матча с «Бристоль Роверс»
01:01 Жена Зобнина: Романа можно не замечать, обсуждать за спиной, но не унижать
00:59 Sky Sports: Алексис Санчес — главная цель «ПСЖ» в летнее трансферное окно
00:50 Конфликт в VIP-ложе начался с оскорблений фанатов «Динамо» в адрес Зобнина
00:49 Юрченко: надеюсь, в ближайших турах к «Тосно» придёт удача и мы начнём забивать
00:39 Кузяев: посвящаю свой первый гол в карьере семье и «Зениту»
00:39 Кокорин: надеюсь, «СКА-Хабаровск» все игры будет проводить дома
00:26 Источник: «Локомотив» заплатит «Лиону» за трансфер Рыбуся € 1,8 млн
00:20 Кулаков: не будем забывать, что «Урал» играл с командой, обыгрывавшей «Баварию»
00:17 «Зенит» поддержал Кубок мира по соломенному футболу в Ставропольском крае
00:11 «Партизан» пробился в 3-й квалификационный раунд ЛЧ и сыграет с «Олимпиакосом»
00:03 Трансфер Шика из «Сампдории» в «Ювентус» был отменён
00:01 Брызгалов: «Анжи» недооценивают, у нас хорошая, крепкая команда
18 июля 2017, вторник
23:53 Промес: результат разочаровал, но доволен своим голом и голевой передачей
23:36 Ал. Миранчук: нам с братом отлично играется вместе, но ещё есть куда стремиться
23:36 Конте подписал новый контракт с «Челси»
23:32 Зотов: в раздевалке «Динамо» были такие чувства, будто выиграли у «Спартака»
23:28 Футболисты «Ливерпуля» записали видеообращение к ушедшему из клуба Лукасу Лейве
23:16 «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Видеообзор матча
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто из призёров прошлого сезона РФПЛ произвёл на вас наилучшее впечатление на старте нового чемпионата?
Архив →
© championat.com, 2000–2017