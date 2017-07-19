Мельгарехо: «Спартак» выдал огненное начало в матче с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2) в матче 1-го тура РФПЛ.
«Команда показала себя очень хорошо. В начале встречи мы играли здорово, однако затем физическая форма нас подвела, и к концу мы уже опустились на свою половину поля. Это и привело к тому, что мы не удержали результат и добились только ничьей. «Динамо» — один из крупнейших клубов Москвы, у нас принципиальное соперничество, и мы с самого начала понимали, что встреча будет очень трудной, и выдали огненное начало. Жаль, что нам не удалось провести такую же концовку.
Мой голевой пас? В такой момент футболист просто не задумывается о том, что творят его ноги. Классный пас выдал до этого Денис Глушаков, а я просто навесил на голову Квинси, и он неплохо распорядился этим моментом», — приводит слова Мельгарехо «Газета.Ru».