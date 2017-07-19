«Шальке-04» ни в коем случае не расстанется со своим полузащитником Леоном Горецкой. Об этом сообщил спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель.
«Горецка на 100% будет в следующем сезоне играть за „Шальке-04“. Вне зависимости от того, кто будет им интересоваться. Наша команда стремится занять те места в турнирной таблице, которые ей соответствуют. Поэтому я не собираюсь расставаться с лучшим футболистом команды, которому не смогу найти достойную замену», — приводит слова Хайделя интернет-портал Goal.
Ранее сообщалось, что к Горецке проявляют интерес такие клубы, как мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».