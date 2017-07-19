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«Бавария» – «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30

19 июля 2017, среда. 09:42. Футбол

19 июля в Китае на стадионе «Шанхай стэдиум» в рамках Международного кубка чемпионов состоится матч между командами «Бавария» и «Арсенал». Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Бавария» — «Арсенал».

Ранее команды встречались друг с другом 12 раз. Семь раз победу праздновали футболисты «Баварии», два раза матч завершался вничью, и три раза сильнее оказывались игроки «Арсенала». Последняя встреча между ними состоялась в марте 2017 года и завершилась победой «Баварии» со счётом 5:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Бавария Анонс
Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
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