Рамос пропустил тренировку «Реала» из-за боли в ухе

Защитник «Реала» Серхио Рамос не смог принять участие в двух тренировках «Королевского клуба», который к новому сезону готовится в США. Накануне утром и вечером футболист не участвовал в занятиях из-за проблем с ухом. Об этом сообщает Marca.
Сегодня Рамос, который только 16 июля присоединился к команде, также пропустит тренировку. Футболист был отправлен к отоларингологу. Сколько пропустит 31-летний защитник, пока неизвестно.
Отметим, что до этого Серхио Рамос работал отдельно от общей группы.
«Реал» отправился в предсезонный тур в США без Роналду и Рамоса