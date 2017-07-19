Левандовски: «Бавария» хочет выиграть как можно больше трофеев

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от нового сезона. Об этом поляк рассказал на пресс-конференции в рамках азиатского турне.
«Каждый сезон перед нами стоит одна и та же цель – выиграть как можно больше трофеев. В последние годы нам не всегда везло, но, если мы подойдём к старту чемпионата в хорошей форме, у нас может получиться хороший сезон. Хамес? По тренировкам видно, что это хороший игрок. С ним мы тактически можем быть более гибкими», — цитирует Левандовского пресс-служба «Баварии».
В прошлом сезоне мюнхенцы выиграли только чемпионат Германии, уступив дортмундской «Боруссии» в полуфинале Кубка Германии и «Реалу» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Левандовски признан игроками лучшим футболистом Бундеслиги сезона-2016/17