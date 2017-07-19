Чочиев: если будет момент, то пробью рабоной, как Лескано

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился мнением о главном тренере самарской команды Андрее Тихонове, а также признался, что во время матча попробует пробить рабоной, как это сделал футболист «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано во время домашней игры 1-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2).
«Это очень добрый и понимающий человек. Хороший тренер, который живёт футболом и требует от команды лучшей игры.
Удар рабоной Хуана Лескано? Умею так бить, забивал на тренировках. Если будет такой момент в игре, могу так пробить. Хотя это довольно рискованный удар. Обычно его применяют, когда мяч в игровом моменте ложится под нерабочую ногу. Самый красивый гол, который я забивал? Наверное, питерскому «Динамо» в 2015 году. Принял мяч пяткой и пяткой же пробил, стоя спиной к воротам. Получилось необычно", — цитирует Чочиева официальный сайт «Крыльев Советов» со ссылкой на радио «Крылья Губернии».
Видео эпизода доступно в «твиттере» РФПЛ.