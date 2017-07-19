В «Боруссии» подтвердили, что Обамейянг останется в клубе

В дортмундской «Боруссии» подтвердили, что нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг не перейдёт в другой клуб. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Мы считаем летнее трансферное окно закрывшимся для нас. Иначе время для предсезонной подготовки было бы для нас слишком коротким», — приводит слова Цорка интернет-издание Sport1.
Ранее появилась информация, согласно которой габонский футболист согласен пойти на понижение оклада, чтобы выступать за «Милан».
Кроме того, СМИ сообщили, что Обамейянг попал в сферу интересов «Челси».
Контракт Обамейянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.