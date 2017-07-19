Защитник «Ливерпуля» Стюарт продолжит карьеру в «Халл Сити»

Защитник «Ливерпуля» Кевин Стюарт покинет команду и продолжит карьеру в «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий. Об этом сообщает The Telegraph.
Английский футболист, на счету которого четыре матча за мерсисайдцев в прошлом сезоне АПЛ, уже покинул «Ливерпуль» и отправился в расположение своей новой команды. За 23-летнего англичанина «Халл Сити» заплатит £ 8 млн (около € 9 млн). Сделка должна быть завершена в течение 24 часов.
Отметим, что в обратном направлении проследует защитник «тигров» Эндрю Робертсон, за которого «Ливерпуль» заплатит £ 10 млн (около € 11,3 млн).
«Халл Сити» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Робертсона за £ 10 млн