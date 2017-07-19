«Реал» отдаст нападающего Майораля в аренду в клуб Примеры

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает в предстоящем сезоне на нападающего Борху Майораля, сообщает Marca.
Согласно информации источника, в «Королевском клубе» намерены отдать Майораля на правах аренды в один из клубов Примеры. Им может быть «Алавес» или «Леганес». В «Реале» считают, что у футболиста большие перспективы и не хотят мешать его прогрессу. В данный момент Зидан не может гарантировать 20-летнему футболисту соответствующую игровую практику.
В минувшем сезоне Майораль на правах аренды защищал цвета «Вольфсбурга».
Майораль: конечно, чувствую себя готовым играть за «Реал»