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Мещеряков: у людей не будет проблем с перемещением на ЧМ-2018

19 июля 2017, среда. 11:00. Футбол

Генеральный директор АНО «Транспортная дирекция — 2018» Терентий Мещеряков рассказал, как будет организована работа общественного транспорта во время чемпионата мира в России в 2018 году.

«У людей не будет проблем на ЧМ-2018 с перемещением. Будут поезда, новые рейсы. Полная схема и транспортный план уже есть. Он был ещё в прошлом году. Мы проанализировали все крупные мероприятия за многие периоды. В каждом городе — участнике чемпионата мира 2018 года есть определённый план перевозок. Во время Кубка конфедераций мы не получили никаких жалоб. Не было такого, чтобы человек не смог попасть на матч, откуда бы он ни ехал. Расписание в открытом виде появится уже в начале осени. Всё уже утверждено.

Аэропорты тоже улучшаются, строятся. Мы пропагандируем мобильность передвижения маломобильных категорий граждан. Мы их встречаем, обустраиваем. Им уделяется определённое внимание. Мы стараемся, чтобы они чувствовали себя частью общества. В основном это были россияне, всего один человек из другой страны. Скорее всего, на чемпионате мира будет больше", — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
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