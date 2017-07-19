«Зенит» провёл тренировку в Удельном парке

Состоялась утренняя тренировка «Зенита», который готовится к матчу 2-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином». Во время разминки футболисты поделились на две группы: первая занималась с 10:00 мск, а вторая вышла через полчаса.
Отметим, что привычное по прошлому сезону интервью не состоялось. Как сообщили в пресс-службе «Зенита», возродить традицию намерены в ближайшее время. Также скоро будет открыт новый пресс-центр.
Матч «Зенит» — «Рубин» состоится 22 июля и пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 17:30 мск.
Видео тренировки также можно посмотреть на «Чемпионате».