Рибери советует Коману улучшить немецкий для успехов в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери поделился мнением о том, как может добиться успехов в немецком гранде нападающий Кингсли Коман. Рибери подчеркнул, что Коману предстоит серьёзная борьба за место в основном составе.
«Коман, как и всякий другой футболист нашей команды, должен принять тот факт, что в „Баварии“ очень высокая конкуренция. Для Кингсли очень важно лучше изучить немецкий язык. Ты должен уметь работать соответствующим образом, чтобы лучше понимать жизнь и клуб», — приводит слова Рибери Sport Bild.
Коман: думал о том, чтобы покинуть «Баварию»