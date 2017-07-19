Хави: в данный момент «Реал» владеет всеми аспектами игры

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», адресовал слова похвалы мадридскому «Реалу». Хави отметил, что «Королевский клуб» с успехом использует различные аспекты игры.
«Реал» сделал очень хорошие приобретения. В данный момент команда владеет всеми аспектами игры. Это касается контратаки, позиционной атаки, стандартных положений. Они сильны физически, действуют быстро, являя собой отличную смесь всего этого. Кроме того, футболисты верят своему тренеру Зидану», — приводит слова Хави The Tactical Room.