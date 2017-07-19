Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хави: в данный момент «Реал» владеет всеми аспектами игры

19 июля 2017, среда. 12:19. Футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», адресовал слова похвалы мадридскому «Реалу». Хави отметил, что «Королевский клуб» с успехом использует различные аспекты игры.

«Реал» сделал очень хорошие приобретения. В данный момент команда владеет всеми аспектами игры. Это касается контратаки, позиционной атаки, стандартных положений. Они сильны физически, действуют быстро, являя собой отличную смесь всего этого. Кроме того, футболисты верят своему тренеру Зидану», — приводит слова Хави The Tactical Room.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Реал Мадрид Хави
Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
12:47 У защитника «Анжи» Тетрашвили диагностирован надрыв связок коленного сустава
12:38 Дзаккардо: я получил более тысячи предложений от клубов через LinkedIn
12:37 Тохир: я не говорил, что уйду с поста президента «Интера»
12:29 Новым капитаном «Баварии» стал Нойер
12:26 «РБ Лейпциг» не стал продавать Кейта в «Ливерпуль» за € 75 млн
12:19 Хави: в данный момент «Реал» владеет всеми аспектами игры
12:04 Фаната «Спартака» избили в VIP-ложе «Арены Химки»
11:55 В Италии сообщили, что «Спартак» предложил за Баделя € 3,2 млн
11:49 Слуцкий: переход Кэмпбелла — это отличный трансфер для «Халл Сити»
11:48 Ташуев: мы говорим: «О, Манчини! «Зенит» всех порвёт», но его путь будет тернист
11:43 Рибери советует Коману улучшить немецкий для успехов в «Баварии»
11:34 Лаборде, Головин и Промес претендуют на звание MVP 1-го тура РФПЛ
11:29 Заммер: вижу в игре Хамеса определённую ограниченность
11:16 «Лестер» объявил о переходе Якуповича из «Халл Сити»
11:15 В «Шальке-04» объяснили, почему Тухель не возглавил команду
11:09 КДК не будет приглашать Зобнина на заседание из-за стычки с фанатами «Динамо»
11:06 КДК рассмотрит неправомерные действия болельщиков «Динамо» и «Спартака»
11:04 Защитник «Милана» Де Шильо прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра
11:00 «Зенит» провёл тренировку в Удельном парке
11:00 Мещеряков: у людей не будет проблем с перемещением на ЧМ-2018
10:47 «Рубин» объявил об уходе защитника Котуньо
10:37 «Реал» отдаст нападающего Майораля в аренду в клуб Примеры
10:36 Лепёхин: после перелёта на Дальний Восток бутсы уже словно на два размера меньше
10:26 Защитник «Ливерпуля» Стюарт продолжит карьеру в «Халл Сити»
10:20 В «Боруссии» подтвердили, что Обамейянг останется в клубе
10:19 Вейналдум: «Ливерпуль» может побороться за победу в Премьер-лиге
10:11 Чочиев: если будет момент, то пробью рабоной, как Лескано
09:59 Левандовски: «Бавария» хочет выиграть как можно больше трофеев
09:58 Отец Неймара сообщил, что игрок не думает об уходе из «Барселоны»
09:56 Чухлов: даже Карасёв ничего не смог сделать с «Динамо», безобразное судейство
09:54 Рамос пропустил тренировку «Реала» из-за боли в ухе
09:51 Хитцфельд: с Обамейянгом «Боруссия» сможет бороться с «Баварией» за чемпионство
09:42 «Бавария» – «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30
09:35 Конте за 2 года по новому контракту заработает в «Челси» £ 19,2 млн
09:33 Рибери: Толиссо должен понять, что играет уже не за «Лион»
09:32 Мостовой: Кокорин? С такой конкуренцией в «Зените» невольно забегаешь
09:14 Хави завершит карьеру по окончании сезона
09:13 Ловчев: Каррера не научил «Спартак», как играть с клубом, который рвёт на куски
09:01 «Реал» не приобретёт нападающего в случае продажи Мораты
09:00 Русская жена Ари, чирлидерши с полицией и визит Гончаренко. Фото из Черкизово
08:48 «Рома» попытается заполучить Коларова
08:44 Гётце: «Бавария»? «Боруссия» Д должна концентрироваться на собственной игре
08:25 Хави раскритиковал «Барселону» за работу с её воспитанниками
08:24 «Вест Хэм» договорился со «Стоком» о трансфере Арнаутовича за £ 24 млн
08:23 Хайдель: Горецка на 100% будет в следующем сезоне играть за «Шальке-04»
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто из призёров прошлого сезона РФПЛ произвёл на вас наилучшее впечатление на старте нового чемпионата?
Архив →
© championat.com, 2000–2017