«РБ Лейпциг» не стал продавать Кейта в «Ливерпуль» за € 75 млн

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта по-прежнему интересен «Ливерпулю». Sport Bild сообщает, что мерсисайдцы сделали предложение по футболисту в размере € 75 млн, но получили отказ. Об этом рассказал владелец компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц.
«Мы отклонили предложение по Наби Кейта в размере € 75 млн. Мы ни в коем случае не хотим его продавать. У Кейта контракт с клубом, и он останется», — сказал Метишиц.
Договор 22-летнего футболиста с «РБ Лейпциг» действует до лета 2020 года. Гвинейский полузащитник в прошлом сезоне в 31 матче немецкой Бундеслиги забил восемь голов и сделал семь голевых передач.
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