Дзаккардо: я получил более тысячи предложений от клубов через LinkedIn

Чемпион мира — 2006 в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо, который ранее начал искать новое место работы с помощью социальной сети LinkedIn, рассказал, сколько предложений от уже получил от команд
«Это, наверное, немного забавно, но я говорил правду: я расторг контракт с „Виченцей“, сейчас я в порядке, и я готов к новой команде. Я в первую очередь сделал объявление для внешнего рынка. Все знают меня в Италии. Я изучил английский в школе, немного немного учил немецкий и испанский в Вольфсбурге.
Сколько предложений получил? Больше тысячи, но я не думал о них долго. Были и серьёзные предложения из Греции, Португалии и испанского второго дивизиона, а также из Бразилии, Аргентины и Австралии.
У меня также были предложения от команд высшего уровня, которые обещали предложить мне выпить после каждой победы!» — цитирует Дзаккардо сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
В минувшем сезоне итальянской Серии В Дзаккардо провёл 24 матча (21 — с первых минут) и получил шесть жёлтых карточек.