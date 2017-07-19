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Дзаккардо: я получил более тысячи предложений от клубов через LinkedIn

19 июля 2017, среда. 12:38. Футбол

Чемпион мира — 2006 в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо, который ранее начал искать новое место работы с помощью социальной сети LinkedIn, рассказал, сколько предложений от уже получил от команд

«Это, наверное, немного забавно, но я говорил правду: я расторг контракт с „Виченцей“, сейчас я в порядке, и я готов к новой команде. Я в первую очередь сделал объявление для внешнего рынка. Все знают меня в Италии. Я изучил английский в школе, немного немного учил немецкий и испанский в Вольфсбурге.

Сколько предложений получил? Больше тысячи, но я не думал о них долго. Были и серьёзные предложения из Греции, Португалии и испанского второго дивизиона, а также из Бразилии, Аргентины и Австралии.

У меня также были предложения от команд высшего уровня, которые обещали предложить мне выпить после каждой победы!» — цитирует Дзаккардо сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

В минувшем сезоне итальянской Серии В Дзаккардо провёл 24 матча (21 — с первых минут) и получил шесть жёлтых карточек.

Чемпион мира—2006 Дзаккардо ищет новый клуб с помощью LinkedIn
Источник: Сайт журналиста Ди Марцио Сообщить об ошибке
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Кристиан Дзаккардо
Новости. Футбол
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