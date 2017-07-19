«Челси» отправился в азиатское турне без Матича и Диего Косты

Лондонский «Челси» отправился в Сингапур, где продолжит подготовку к новому сезону. В азиатское турне главный тренер Антонио Конте взял 25 футболистов, среди которых не оказалось Неманьи Матича, Курта Зума и Диего Косты.
В то же время в Сингапур полетел новичок, экс-голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро. Защитник Антонио Рюдигер, который перебрался в лондонский клуб из «Ромы», присоединится к «Челси» уже в Азии.
Ближайший матч в Сингапуре «Челси» проведёт 25 июля с «Баварией» в рамках Международного кубка.
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