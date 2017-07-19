Заммер: «Бавария» должна понять, что Мюллер — её душа и будущее

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер рассыпался в похвалах в адрес нападающего команды Томаса Мюллера. Заммер считает, что значение этого футболиста для немецкого гранда переоценить невозможно.
«Для меня Томас Мюллер всместе с тем или иным футболистом — душа и будущее клуба. И „Бавария“ должна понять это. Такой футболист, как Мюллер, является единственным в своём роде во всём мире», — приводит слова Заммера Eurosport.
Ранее Мюллером интересовался не один европейский гранд, но он никогда не думал об уходе из немецкого клуба.
Румменигге ждёт от Томаса Мюллера более сильной игры