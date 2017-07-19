«Челси», «Арсенал», «Ювентус» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Мюллеру

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер попал в сферу интересов сразу четырёх топ-клубов Европы. В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Арсенал», «Ювентус» и «Ливерпуль». Об этом сообщает Sport Bild.
Основным претендентом на игрока считается «Ливерпуль», куда Мюллера пригласил лично главный тренер Юрген Клопп. Разговоры о возможном уходе немецкого форварда появились после того, как в «Баварию» перешёл полузащитник «Реала» Хамес Родригес.
Контракт Томаса Мюллера с «Баварией» действует до лета 2021 года. Ранее наставник мюнхенцев Карло Анчелотти сообщил, что не покупал Хамеса Родригеса на замену Мюллеру.
Заммер: «Бавария» должна понять, что Мюллер — её душа и будущее