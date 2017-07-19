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В музее «Спартака» появилась экспозиция, посвящённая победам в РФПЛ и Суперкубке

19 июля 2017, среда. 13:45. Футбол

В музее московского «Спартака» произошли изменения: появилась новая экспозиция, посвящённая победам «Спартака» в Премьер-Лиге сезона-2016/17 и Суперкубке. Как сообщает официальный сайт домашнего стадиона красно-белых «Открытие Арены», обновлены и другие экспозиции спартаковского музея.

«Спартак» в прошлом сезоне впервые с 2001 года завоевал чемпионский титул, а в прошедшем поединке за Суперкубок России обыграл «Локомотив» со счётом 2:1.

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«Спартаку» вручили Суперкубок России. Фоторепортаж с награждения
Источник: Открытие Арена Сообщить об ошибке
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19 июля 2017, среда
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