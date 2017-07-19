В музее «Спартака» появилась экспозиция, посвящённая победам в РФПЛ и Суперкубке

В музее московского «Спартака» произошли изменения: появилась новая экспозиция, посвящённая победам «Спартака» в Премьер-Лиге сезона-2016/17 и Суперкубке. Как сообщает официальный сайт домашнего стадиона красно-белых «Открытие Арены», обновлены и другие экспозиции спартаковского музея.
«Спартак» в прошлом сезоне впервые с 2001 года завоевал чемпионский титул, а в прошедшем поединке за Суперкубок России обыграл «Локомотив» со счётом 2:1.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «Твиттере».
«Спартаку» вручили Суперкубок России. Фоторепортаж с награждения