Гаспар считает, что «ПСЖ» применяет репрессии к «Барселоне», используя Неймара

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал последние события, связанные с нападающим команды Неймаром и протоворечивой информацией о его переходе в «ПСЖ». Гаспар не исключает, что это намеренные действия со стороны французского клуба в ответ на попытки сине-гранатовых приобрести полузащитника парижан Марко Верратти.
«Неймар не покинет „Барселону“. Возможно, это репрессии со стороны “ПСЖ» в ответ на желание «Барселоны» приобрести одного из их игроков. Они пытаются решать свои вопросы с помощью этих репрессий. Надеюсь, что в ближайшие часы Неймар объявит о том, что не покидает «Барселону», — приводит слова Гаспара испанское интернет-издание Sport.
Ранее Неймар сказал, что счастлив в «Барселоне», а отец игрока отметил, что сын и не задумывался о смене клубной прописки.