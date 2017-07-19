«Зенит» и «Тосно» разместили вакансии на сайте трудоустройства. Клуб из Санкт-Петербурга ищет спортсмена-инструктора, а команда из Ленинградской области спортсмена-инструктора и тренера. Об этом говорится на сайте «Работа России».
«Зенит» предоставляет дополнительное медицинское страхование и жильё. Требование к кандидатам — высшее физкультурное образование, опыт работы в европейских профессиональных футбольных клубах не менее трёх лет. Знание английского языка. Зарплата от 40 тыс. рублей.
Что касается «Тосно», клуб предоставляет медицинское страхование, социальный пакет, обеспечивает доставку на работу и детский сад. Требуемый опыт работы — пять лет. Зарплата спортсмена-инструктора в «Тосно» от 300 тыс. рублей, а тренера от 170 тыс.
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