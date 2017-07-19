«Ахмат» представил видеоролик, посвящённый атмосфере перед матчем с «Амкаром»

«Ахмат» опубликовал видеоролик, который посвящён атмосфере, царившей в преддверии старта нового сезона. Грозненская команда в первом туре Премьер-Лиги на своём поле встречалась с «Амкаром» и одержала победу со счётом 1:0.
Перед игрой состоялся торжественный концерт, посвящённый данному событию. В мероприятии принимали участие звёзды российской эстрады, а право первого удара по мячу было предоставлено легендарному в прошлом футболисту сборной Бразилии Роналдиньо.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на канале в Youtube.