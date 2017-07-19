Бывший полузащитник «Крыльев Советов» А. Глеб может перейти в брестское «Динамо»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб может продолжить карьеру в чемпионате Беларуси. 36-летний футболист ведёт переговоры с брестским «Динамо». Об этом сообщает «Прессбол».
Александр Глеб присоединился к «Крыльям Советов» в феврале этого года, но не смог помочь самарцам сохранить прописку в российской Премьер-Лиге. «Крылья Советов» заняли 15-е место и вылетели в ФНЛ.
В минувшем сезоне Александр Глеб, чей контракт с самарцами истёк летом этого года, принял участие в 7 матчах РФПЛ, но результативными действиями не отметился.
Глеб: после отпуска решу, поиграть ещё один год или нет