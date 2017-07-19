Касемиро: нужно поздравить тренеров и Роналду, он был машиной в конце сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро адресовал слова похвалы нападающему команды Криштиану Роналду, а также тренерскому штабу «сливочных». Футболист сборной Португалии в концовке последнего сезона демонстрировал отличную игру, сумев помочь «Королевскому клубу» завоевать титул чемпиона Испании и выиграть Лигу чемпионов.
«Роналду — умный человек. Он знает, как дозировать нагрузку для важных матчей. Нужно поздравить тренеров и Роналду, он был машиной в конце сезона», — приводит слова бразильского футболиста ESPN.
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