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Федерация футбола Албании объявила о назначении Пануччи на пост главного тренера

19 июля 2017, среда. 15:07. Футбол

Итальянский специалист Кристиан Пануччи официально назначен на пост главного тренера сборной Албании. Об этом говорится на официальной странице Федерации футбола Албании в «Фейсбуке». На какой срок рассчитан контракт, не сообщается.

«Я убеждён, что у меня хорошая команда, впереди четыре матча в отборочном турнире чемпионата мира. Пробиться на мировое первенство практически невозможно. Уже сейчас нужно начинать готовиться к чемпионату Европы 2020 года.

Де Бьязи отлично поработал со сборной Албании, он вошёл в историю и поднял уровень албанского футбола. Постараюсь также вписать своё имя в историю», — сказал Пануччи в ходе пресс-конференции.

Джанни Де Бьязи работал со сборной Албании с 2011 по 2017 год.

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Федерация футбола Албании объявила о назначении Пануччи на пост главного тренера

Федерация футбола Албании объявила о назначении Пануччи на пост главного тренера

Фото: Фэйсбук Федерации футбола Албании
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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19 июля 2017, среда
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