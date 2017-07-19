Итальянский специалист Кристиан Пануччи официально назначен на пост главного тренера сборной Албании. Об этом говорится на официальной странице Федерации футбола Албании в «Фейсбуке». На какой срок рассчитан контракт, не сообщается.
«Я убеждён, что у меня хорошая команда, впереди четыре матча в отборочном турнире чемпионата мира. Пробиться на мировое первенство практически невозможно. Уже сейчас нужно начинать готовиться к чемпионату Европы 2020 года.
Де Бьязи отлично поработал со сборной Албании, он вошёл в историю и поднял уровень албанского футбола. Постараюсь также вписать своё имя в историю», — сказал Пануччи в ходе пресс-конференции.
Джанни Де Бьязи работал со сборной Албании с 2011 по 2017 год.
Федерация футбола Албании объявила о назначении Пануччи на пост главного тренера