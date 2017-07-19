Данило перейдёт в «Манчестер Сити» за € 35 млн

Защитник мадридского «Реала» Данило близок к тому, чтобы стать игроком «Манчестер Сити». Как сообщает Sky Sport, клубы уже договорились о трансфере, английская команда заплатит за 26-летнего игрока € 35 млн. Отметим, что ранее была информация, согласно которой «Челси» согласовал условия контракта с бразильским защитником «Реала».
Защитник перешёл в «Реал» в 2015 году из «Порту». «Королевский клуб» заплатил за него € 31,5 млн, однако Данило так и не оправдал ожиданий. По итогам предыдущего сезона он принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 2 результативных передач. Контракт игрока с испанским грандом рассчитан до лета 2021 года.
«Челси» согласовал условия контракта с Данило