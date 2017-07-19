Сесар Навас рассказал, при каком условии возобновит карьеру

Чемпион России в составе «Рубина» и серебряный призёр в составе «Ростова» Сесар Навас прояснил ситуацию относительно собственного будущего. Ранее главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев допустил, что, возможно, испанскому защитнику придётся завершить карьеру по семейным обстоятельствам.
«26 июня я присоединился к «Рубину» в Австрии, но уже 3 июля был вынужден покинуть лагерь команды и вернуться в Мадрид по личной причине. Мой отец испытывает проблемы со здоровьем. Доктора обещают поставить более точный диагноз 15-20 августа. До тех пор я должен находиться рядом с ним. Если отец пойдёт на поправку, мне бы хотелось ещё поиграть. Чтобы не растерять форму, каждое утро занимаюсь индивидуально. Физические кондиции – в норме. По меньшей мере на год игры на максимальном уровне меня ещё хватит. Но нужно дождаться вердикта докторов», — рассказал Навас корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью эксклюзивное интервью с Сесаром Навасом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.