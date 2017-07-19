Щенсны будет играть за «Ювентус» под 23-м номером

Голкипер Войцех Щенсны был представлен в качестве игрока «Ювентуса». В ходе пресс-конференции 27-летний поляк ответил на вопросы журналистов. В новом клубе вратарь будет играть под 23-м номером. Щенсны подписал контракт до 2021 года.
«Я очень рад быть здесь. Давления не чувствую, я здесь, чтобы помочь команде и представлять её на самом высоком уровне. У меня не было сомнений при выборе команды. В футболе всегда есть место для совершенствования.
Я готов принять вызов, «Ювентус» является лучшим выбором в моей карьере. Мне 27 лет, я хочу побеждать, думаю, это правильные мысли. Каждый футболист хочет быть успешным, и лучшего всего делать это, играя за «Ювентус». Это команда, которая выиграла всё, поэтому я здесь», — сказал Щенсны.
Фото с презентации также можно посмотреть в «Твиттере».