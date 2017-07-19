Зобнин создал фонд помощи «Отклик сердца»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин объявил, что создал фонд помощи нуждающимся людям.
«Дорогие друзья! Вы все знаете, что не так давно я попал в непростую ситуацию — получил серьёзную травму, которая на время лишила меня любимой игры. Лишила возможности принять участие в Кубке конфедераций, сыграть в осенней стадии Лиги чемпионов, защищать цвета „Спартака“ в первой половине сезона. Скажу честно — поначалу мне пришлось довольно сложно, в первую очередь психологически. Однако та мощнейшая поддержка, которую я ощутил от каждого из вас, те многочисленные пожелания скорейшего выздоровления и различные акции в вашем исполнении вернули мне дух. И убедили меня, что я смогу восстановиться максимально быстро. А ещё ваша поддержка показала мне, сколь велика сила человеческого участия, как много оно может. Спасибо каждому из вас!
Со своей стороны я тоже хочу помогать. Ко мне периодически обращаются разные люди по вопросам того или иного участия и помощи. Для того чтобы как-то упорядочить этот процесс, я решил создать своеобразный фонд помощи Романа Зобнина — с соответствующей страничкой‚ где и будем рассказывать о наших добрых делах. Я не обещаю помочь всем, да это и невозможно. Но я обещаю, что все просьбы будут рассмотрены и, если
ситуация действительно требует какой-то экстренной помощи, которая мне по силам, я обязательно помогу. Вы можете писать как сюда, так и на мои ресурсы», — написал Зобнин в «Инстаграме».