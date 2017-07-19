Трансляция матча женской сборной РФ на ЧЕ перенесена из-за игры ЦСКА — «Локо»

Прямая трансляция матча с участием сборной России против сборной Швеции на чемпионате Европы по футболу среди женщин, ранее запланированная на 18:55 мск 21 июля, будет перенесена на 21:25 мск и показана в записи.
Решение об оперативном изменении в сетке вещания телеканала было принято из-за переноса матча РФПЛ между ЦСКА — «Локомотив» с 22 на 21 июля. Игру перенесли на пятницу в связи с участием клубов в квалификационных матчах еврокубков.
Прямая трансляция матча между сборными России и Германии остаётся без изменений и будет показана 25 июля в 21:40 мск в эфире «Матч ТВ», сообщает пресс-служба телеканала.