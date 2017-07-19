А. Кержаков будет работать на «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который 13 июля был назначен на должность координатора команд академии питерского клуба, начинает работу на «Матч ТВ». Об этом говорится на официальной странице канала в "Твиттере".
«Легендарный футболист „Зенита“ и сборной России Александр Кержаков приступает к работе на телеканале «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика», — говорится в сообщении.
Напомним, информация о том, что Александр Кержаков будет работать на «Матч ТВ», появилась ещё в сентябре 2015 года.
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».
А. Кержаков будет работать на «Матч ТВ»