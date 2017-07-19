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Головин и Лаборде разделили звание MVP 1-го тура РФПЛ

19 июля 2017, среда. 17:18. Футбол

Полузащитник ЦСКА Александр Головин и полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде разделили звание MVP 1-го тура РФПЛ, набрав по 10 очков. Тройку с девятью баллами замкнул полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Лаборде получил 10 баллов по результатам голосования экспертов. Головин набрал шесть очков, но один бонусный балл ему достался по результатам голосования на странице проекта MVP, а ещё три очка игроку «армейцев» принесла победа в голосовании в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 1-го тура РФПЛ также претендовали Луис Адриано («Спартак»), Александр Кокорин («Зенит»), Кирилл Панченко («Динамо»), Леандро Паредес («Зенит»), Зе Луиш («Спартак»), Витиньо («ЦСКА»), Хуан Лескано («СКА-Хабаровск») и Лео («Ахмат»).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Краснодар Александр Головин Рикардо Лаборде MVP РФПЛ РФПЛ
Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
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