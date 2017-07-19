Глушаков, Ещенко, Комбаровы, Шунин сходили на рыбалку после «Динамо» — «Спартак»

Футболисты «Спартака» Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров, а также игрок «Динамо» Антон Шунин сходили на рыбалку после матча первого тура РФПЛ между этими командами. Также на рыбалке присутствовал Кирилл Комбаров из тульского «Арсенала», выступавший в прошлом за «Спартак» и «Динамо».
«После таких игр надо развеять голову в кругу друзей! Футбол футболом, а друзья по жизни остаются!» — написал Глушаков в «Инстаграме».
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:2.
Фото доступно в «инстаграме» Глушакова.
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