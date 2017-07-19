«Локомотив» заявил сочинский стадион «Фишт» как резервную арену

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что московский клуб заявил сочинский «Фишт» резервным стадионом на сезон-2017/18.
«Мы заявили «Фишт» в качестве запасного поля. Но надеемся, что в Москве не будет суровой зимы и команде не придётся проводить матчи в Сочи. Мы довольны инфраструктурой, которая там есть, и это для нас резервный вариант на случай аномальных холодов.
Сборы в Сочи? Мы не думали об этом, но идея хорошая. Обязательно рассмотрим этот вариант», — приводят слова Геркуса «Известия».
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