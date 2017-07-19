«Енисей» объявил о переходе воспитанника ЦСКА Сердерова

23-летний нападающий Сердер Сердеров подписал контракт с «Енисеем». Соглашение с универсальным игроком атаки рассчитано на два года.
«Сердеров — воспитанник московского ЦСКА. Выступал в РФПЛ за махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал». Последние полтора года провёл в болгарской «Славии», лучшим игроком которой был признан по итогам сезона-2016/17. На счету Сердера в минувшем сезоне 10 мячей и 4 голевых передачи в 27 матчах», — информирует пресс-служба «Енисея».
В третьем туре ФНЛ «Енисей» на выезде сыграет с «Сибирью» (22 июля).
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