Чепчугов: планирую продолжать карьеру лет 5-7, хочется ещё поиграть в РФПЛ

Вратарь Сергей Чепчугов, который нынешним летом перешёл из ЦСКА в «Енисей», отметил, что планирует играть в футбол на профессиональном уровне ещё пять-семь лет.
«Я рос в верхних Черёмушках, где был один баскетбол. Там я пять лет занимался этим видом спорта, потом мы с семьёй переехали в Северный, где рядом с домом была секция футбола, поэтому перешёл в этот вид спорта. Помню, как на первой тренировке я начал в поле, но когда выяснилось, что у нас в команде в воротах никого нет, тогда встал. До сих пор там стою. Ни разу не пожалел!
Задача есть перед командой – выход в РФПЛ. Надо выполнять именно их. Личных целей не ставлю. Сколько лет планирую ещё играть в футбол? Насколько здоровье позволит – лет пять-семь. Хочется ещё поиграть в Премьер-Лиге!" — цитирует 32-летнего Чепчугова сайт «Енисея».