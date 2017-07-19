Десайи: если Конте хотел купить Бакайоко, то он полностью подходит игре «Челси»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи, в прошлом выступавший за «Челси», прокомментировал переход из «Монако» полузащитника Тьемуа Бакайоко. 22-летний француз подписал с лондонским клубом контракт на пять лет и будет выступать под номером «14».
«В «Монако» он продемонстрировал, что являлся одним из ключевых игроков команды. Давайте надеяться, что он адаптируется к системе. Если Конте хочет приобрести какого-либо игрока, то это значит, что он видит его полное соответствие своей игровой философии. Это отличные новости, и потому я уверен, что Бакайоко будет усилением для «Челси», — цитирует Десайи сайт лондонцев.
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