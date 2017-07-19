Павлюченко выведет «Арарата» на матч с «Зорким» с капитанской повязкой

Стал известен стартовый состав московского «Арарата» на гостевой матч 1-го тура первенства ПФЛ с красногорским клубом «Зоркий».
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выведет «Арарат» на поле с капитанской повязкой.
«Арарат»: Сугробов, Воронкин, Тараканов, Алексанян, Земченков, Мамаханов, Кацалапов, Попов, Ребко, Лебеденко, Павлюченко.
Запасные: Ревякин, Айрапетян, Тобоев, Рыжов, Морозов, Давидян, Измайлов, Самошников, Калайджян, Хурцидзе.
Встреча пройдёт на стадионе «Зоркий», начало матча — 19:00 по московскому времени.