«Халл Сити» объявил об уходе Эль-Мухамади в «Астон Виллу»

Защитник «Халл Сити» Ахмед Эль-Мухамади покинул клуб. 29-летний футболист продолжит карьеру в «Астон Вилле», информирует официальный сайт «тигров». Клуб из Бирмингема активировал пункт в контракте игрока о выкупе трансфера.
Эль-Мухамади выступал за «Халл» с 2012 года и провел за клуб 218 матчей, в которых забил 12 мячей.
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Эль-Мухамади провел 33 матча (28 — с первых минут), в которых отдал две результативные передачи, получил три жёлтые карточки и один раз был удалён с поля.
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