Селюк: победивший за Кот-д’Ивуар сборную России игрок не нужен бесплатно в РФПЛ

В марте футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что правый защитник сборной Кот-д’Ивуара Мамаду Багайоко летом перейдёт в один из клубов российской Премьер-Лиги. За день до этого в товарищеском матче против сборной России 27-летний футболист, выступавший за бельгийский «Сент-Трюйден», отыграл 90 минут.
Селюк, отвечая на вопросы пользователей в своём аккаунте в «Твиттере», объяснил, почему трансфер Багайоко сорвался.
«Его хотел Евдокимов в „Оренбург“, но они, к сожалению, вылетели. Соответственно, бесплатный трансфер сорвался.
Игрок, обыгравший в составе сборной Кот-д’Ивуара сборную России, оказался не нужен бесплатно, включая новичка лиги «СКА-Хабаровск». Зато Тишкин, который шесть месяцев не играл за «Балтику», был подписан. Правда, в первой же игре в СКА его не выпустили. Вот такие «специалисты», — написал Селюк.