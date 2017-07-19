Форстер продлил контракт с «Саутгемптоном» до 2022 года

Вратарь «Саутгемптона» Фрейзер Форстер продлил контракт с клубом. 29-летний футболист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 2022 года, информирует официальный сайт английского клуба.
Предыдущий контракт Форстера с «Саутгемптоном» истекал в 2021 году. Голкипер выступает за «святых» с 2014 года и за это время успел провести за клуб 103 официальных матча.
В минувшем сезоне АПЛ Форстер провёл 38 матчей и пропустил 48 голов.
Фото доступно на официальной странице ФК «Саутгемптон» в социальной сети «Твиттер».