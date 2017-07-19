Геркус сдал кровь и сообщил, что «Локомотив» сегодня приобретёт новичка

Президент «Локомотива» Илья Геркус после сдачи крови на донорство не воспользовался опцией одного выходного дня, а продолжил работать на трансферном рынке. Он сообщил, что клуб сегодня завершит сделку по приобретению футболиста для основы команды.
«Пополняли запасы крови для всех людей, попавших в тяжёлые ситуации. Мне кажется, это здорово, это приятно. Абсолютно не колебался ни секунды, для меня это не первый подобный опыт. Теперь могу пропустить рабочий день? Нет, мы сегодня будем заниматься подписанием игрока основного состава футбольного клуба „Локомотив“. Думаю, все догадались, о ком речь. Он просто ещё оформляет необходимые миграционные документы и не сможет въехать в нашу страну ещё какое-то время. Присоединится к команде в начале следующей недели. Сегодня вечером будет информация о подписании контракта», — сказал Геркус в интервью пресс-службе клуба.
Ранее появилась информация, что в «Локомотив» должен перейти полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь. Футболист сборной Польши ранее уже выступал в Премьер-Лиге — с 2012 по 2016 год он защищал цвета «Терека» (ныне — «Ахмат»). Затем поляк перешёл в «Лион» в статусе свободного агента.
Видео интервью можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.