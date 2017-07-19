Бальде Кейта: «Лацио» решил не дать мне сыграть в товарищеском матче

Полузащитник «Лацио» Бальде Кейта сообщил, что клуб принял решение не предоставить ему игровое время в товарищеском матче с «Тристиной», несмотря на его желание выйти на поле. Римский клуб проводит встречу в эти минуты и ведёт со счётом 2:0 после перерыва.
«Я здесь! Всегда готов доказать свою состоятельность и профессионализм, но сегодня клуб решил не дать мне сыграть», — написал Кейта в своём «твиттере».
Ранее Кейта пропустил ещё один товарищеский матч «Лацио». Итальянские СМИ сообщали, что игрок близок к переходу в «Интер». Нерадзурри якобы готовы заплатить за 22-летнего футболиста € 22 млн и подпишут с ним пятилетний контракт с зарплатой € 3 млн в год без учёта бонусов.
«Интер» предложил «Лацио» за Бальде Кейта € 22 млн